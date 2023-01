Battlefield 2042 had nu niet bepaald een goede start, maar DICE blijft de game wel actief ondersteunen met nieuwe updates. Eén van de veranderingen waar de community het meest om vroeg, was de terugkeer van het klassieke class systeem (in plaats van het specialist systeem). Deze verandering werd vorige zomer aangekondigd en zal volgende week eindelijk live gaan.

Middels een nieuwsbericht maakten EA en DICE de details bekend van de eerste grote update (3.2.0.) van Battlefield 2042 in 2023. Naast het genoemde class systeem, krijgt de game nog enkele tweaks en toevoegingen. Lees alle details hieronder.