Forza Motorsport is één van de games die Microsoft dit jaar uitbrengt voor de Xbox Series X|S en pc. Afgelopen week kregen we er het nodige van te zien en ook werden de eerste details gedeeld. Wat de release betreft tasten we echter nog in het duister.

Vorig jaar werd aangegeven dat de game in de lente van 2023 zou verschijnen, maar concreet was Microsoft afgelopen week niet. Wij spraken al het vermoeden uit dat de game pas in de tweede helft van het jaar uitkomt en dit zegt journalist Jeff Grubb nu ook.

De bekende journalist die vaak meer weet dan gecommuniceerd wordt, zegt in de meest recente Game Mess Decides podcast dat hij vernomen heeft dat Forza Motorsport intern is uitgesteld. De ontwikkelaar zou de game met een paar maanden hebben opgeschoven omdat ze meer tijd nodig hebben, waardoor de titel pas in de tweede helft van 2023 uitkomt.

Vooralsnog zou de game nu in het derde kwartaal van 2023 moeten verschijnen, maar het zou zelfs nog wat later kunnen worden. Desondanks staat de titel wel nog altijd voor dit jaar op de planning.