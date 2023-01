Het is al een lange tijd geleden dat er een XCOM-game uitkwam, zo is War of the Chosen het laatste stukje content dat voor XCOM 2 verscheen en dit was in 2017. Wel hebben we in 2020 de spin-off XCOM: Chimera Squad gehad, maar feit is dat het tijd begint te worden voor een nieuw volwaardig deel in de franchise.

Daar zou in theorie ook ruimte voor zijn, aangezien ontwikkelaar Firaxis Marvel’s Midnight Suns reeds heeft afgerond, hoewel daar nog wel het nodige aan extra content voor op de planning staat. Toch ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn een nieuw deel in de XCOM franchise zullen kunnen verwelkomen.

Jake Solomon, director van beide XCOM games en Midnight Suns, werd hiernaar gevraagd door VGC. Hierop gaf de ontwikkelaar aan dat hij op dit moment geen informatie heeft en dat hij momenteel nog met extra content voor de Marvel titel bezig is. Hij weet ook nog niks over XCOM op dit moment.

“I personally have no information on that right now and I say that because, truly, yesterday I was working on Morbius’ abbey outfits and recolours, so I am not working on it. I don’t have any secret agenda, I don’t know anything about XCOM at this point.

Dit sluit niet uit dat er ooit nieuwe delen komen, want Firaxis heeft al aangegeven dat XCOM niet dood is.