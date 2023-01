Vrijwel wekelijks krijgt GTA Online een nieuwe update en Rockstar Games heeft ook nu weer het een en ander klaargezet voor de spelers van de game. Eén van de nieuwe toevoegingen is de Weeny Issi Rally, die op de markt is gekomen bij Luxury Autos. Dit maakt onderdeel uit van een tijdelijke showroomrun en weet dat dit tot 1 februari beschikbaar is.

Verder zijn er verschillende bonussen van kracht en dit slaat voornamelijk op het First Dose Hard Mode evenement en de taxi activiteiten die recent geïntroduceerd werden. We hebben zoals elke andere week alle details hieronder voor je op een rijtje gezet.

Verdubbel GTA$ op Taxi Job Tips en extra Taxi Bonussen: Gratis Downtown Cab Co. Shirt met reverskraag voor het bezit van een taxi Voltooi 1 succesvol tarief tijdens Taxi Work om GTA$100.000 te ontvangen Verdien GTA$20.000 met Taxi Work en ontvang een extra GTA$100.000 Extra GTA$100.000 bonus, gratis Mustard Vinyl en Mustard Vinyl Cut Jackets voor het verdienen van GTA$40.000 van Taxi Work



Laatste week van The First Dose Hard Mode Event: Voltooi een First Dose-missie in Hard Mode om de Green Fooliganz-livrei voor de MTL Brickade 6X6 te ontvangen Voltooi drie verschillende First Dose-missies in de harde modus om de Safari Ranger-livery voor de Överflöd Entity MT te ontvangen Voltooi alle 6 First Dose-missies in Hard Mode om een exclusieve Pump Shotgun-tint te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus in minder dan 10 minuten om de Speed Demon-livrei voor de Übermacht Cypher te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus zonder dood te gaan om de Kisama Drifter-livrei voor de Annis 300R te ontvangen



Verdubbel GTA$, RP en Arena Points op de Arena War Series

Dubbele GTA$ en RP op Motor Wars

Alleen op PS5 en Xbox Series X|S

Gratis Manor Geo-trainingsbroek voor het verdienen van GTA$20.000 van Taxi Work

Gratis Manor Geo Hat en Hoodie voor het verdienen van GTA$40.000 van Taxi Work

HSW-testrit: de nieuwe Weeny Issi Rally

De HSW-tijdrit van deze week is tussen Ron Alternates en Elysian Island

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport: De Pegassi Zentorno, Benefactor Schlagen GT, Declasse Vamos, Schyster Deviant en Declasse Impaler

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de nieuwe Weeny Issi Rally en de Principe Deveste Eight

LS Car Meet testritten: The Obey Tailgater S, Annis Remus en Grotti Itali GTO

LS Car Meet Prize Ride: win 1 Street Race Series gedurende drie dagen op rij voor een gratis Vapid Winky

Lucky Wheel Hoofdprijs: De Ocelot Paria

Qua wapens is het nu interessant om een railgun, minigun en een militair geweer aan te schaffen, daar zit 40% korting op. Op een scherpschuttersgeweer, gevechtspistool, honkbalknuppel en een mes zit 55% korting, idem dito voor molotovs, kleverige bommen, granaten en kogelvrije vesten.

Qua vastgoed krijg je 40% korting op Arena Workshops en alle bijbehorende upgrades en aanpassingen, op de voertuigupgrades zit 30% korting. Tenslotte hieronder nog een reeks van voertuigen die in de aanbieding zijn:

Principe Deveste Eight (Super) – 30% korting

Grotti Itali GTO (Sports) – 30% korting

Pegassi Zentorno (Super) – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming voor 25 januari ontvangen een bonus van GTA$125K als ze deze week spelen. Als onderdeel van de Chinese Nieuwjaarsvieringen ontvangen spelers die voor 22 februari verbinding maken met Prime Gaming, binnen tien dagen na het inloggen het Twilight Painted Rabbit-masker om het Jaar van het Konijn in stijl in te luiden.