Normaal gezien zou Starfield, de gigantische sci-fi openwereldgame van Bethesda, in de eerste helft van 2023 moeten uitkomen, maar tot op heden hebben we nog steeds geen info gekregen over een specifieke releasedatum. Starfield zou binnenkort een eigen showcase moeten krijgen waar we meer zullen horen, maar ook die is nog in nevelen gehuld. De kans is echter reëel dat we toch nog even zullen moeten wachten.

Een paar dagen geleden werd op de site ‘CD Keys’, waar codes van pc-games worden verkocht, een releasedatum bij Starfield gezet: 23 maart. Jez Corden van Windows Central reageerde hier op door deze zogenaamde releasedatum direct te ontkrachten:

‘The Starfield listing on CDKeys suggests that the game is dropping on March 23, 2023. This would hit Microsoft’s previous assertion that Starfield will hit in the first half of 2023, launching before Redfall which is due on May 2nd. However, the most likely reality here is that this is simply a placeholder date. […]

The likelihood Microsoft has issued a hard launch date to retailers like CDKeys is absolutely minuscule and flies in the face of information we’ve received about Starfield’s current developmental status.’