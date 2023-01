Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat het beroemde bordspel Catan binnenkort ook speelbaar zou zijn op PlayStation- en Xbox consoles. Ontwikkelaar DoveTail Games heeft goed nieuws voor fans van het spel: lang zullen we niet meer moeten wachten vooraleer we met die console versie aan de slag kunnen gaan.

In een nieuwe trailer werd namelijk aangekondigd dat CATAN: Console Edition zal verschijnen op 23 februari voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Tegelijk wordt ook wat gameplay getoond en verschillende leden van het team achter de game vertellen meer over het ontwikkelingsproces. Producer Nathalie Dodd aan het woord:

‘Anyone who is familiar with CATAN can look forward to how we’ve brought this iconic board game to life. We aimed to provide authentic gameplay that fans know and love, while retaining the essence of the board game in our digital iteration. We can’t wait to see Catanians playing from the couch and online. Both new players to the game and CATAN fans will really enjoy the immersive experience.‘