The Lords of the Fallen ging eerst door het leven als het genummerde vervolg op Lords of the Fallen. De game is echter geen directe sequel, waardoor ondertussen besloten werd om het cijfertje 2 te laten vallen. Omdat een ondertitel te veel de indruk zou geven dat het om een spin-off zou gaan, werd geopteerd om (net als bij films als The Suicide Squad) enkel het lidwoord ’the’ eraan toe te voegen. Verwarrend voor leken, maar ontwikkelaar HexWorks heeft er zijn reden voor.

In een interview met het magazine EDGE gaven Senior Brand Manager Ryan Hill en Executive Producer Saul Gascon aan dat The Lords of the Fallen tegelijkertijd een vervolg en een reboot is. De game gebruikt de bouwstenen van het origineel om een gelijkaardig verhaal te vertellen, zo’n duizend jaar later. De gameplay is herzien en getweakt, zoals je dat van zowel een sequel als een reboot kan verwachten. Het interview gaf trouwens nog meer interessante informatie prijs.

Zo geeft HexWorks aan dat het met The Lords of the Fallen een soort Dark Souls 4.5 wil afleveren, een duidelijke knipoog naar de belangrijkste inspiratiebron die vooral terug te vinden zal zijn in de onderling verbonden levels die de game rijk is. Creative Director Cezar Virtosu laat daarnaast ook optekenen dat zijn game naadloze coöp zal bevatten. Je zal samen met andere spelers de degens met vijanden kunnen kruisen, maar het ook PVP-gewijs tegen elkaar kunnen opnemen.

Laat maar komen, denken we dan!