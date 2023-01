343 Industries staat al een flink aantal jaren aan het roer van de Halo-franchise, maar de studio is er nog niet echt in geslaagd om het paradepaardje van Microsoft in de juiste vorm te gieten. Na de recente ontslagronde bij de techgigant gingen er daarom ook geruchten dat een andere studio de franchise over zou nemen, maar die geruchten werden al snel – door 343 zelf, overigens – de kop ingedrukt.

Desalniettemin heeft de franchise absoluut betere dagen gezien, iets dat Phil Spencer zelf ook inziet. De topman van Xbox is in gesprek gegaan met IGN, waar hij onder meer aangaf dat 2022 niet bepaald het beste jaar was voor de gamingtak van Microsoft. Spencer ging ook in op de gebeurtenissen bij 343, die naar verluidt behoorlijk hard geraakt is door de ontslagronde. De topman drukt ons in ieder geval op het hart dat Halo nog altijd ontzettend belangrijk zal zijn voor Xbox, en dat 343 daar net zo belangrijk in is.

De studio is daarom met elkaar in conclaaf gegaan en men is druk bezig met het hervormen van het leiderschap binnen de ontwikkelaar. Zodoende zijn er al een aantal zaken onderweg waar ze ontzettend enthousiast over zijn. Spencer gaat echter niet in op die zaken en wil de studio zelf liever aan het woord laten, zodra zij daar klaar voor zijn.