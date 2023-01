Vorige week kondigde Microsoft Hi-Fi RUSH aan tijdens Developer_Direct, een nieuwe titel van Tango Gameworks en de verrassing was vooral dat de game gelijk beschikbaar werd gesteld. Buiten dat is het een titel die je niet snel zou verwachten van deze ontwikkelaar, gezien die met games als The Evil Within en Ghostwire Tokyo in een wat meer duistere hoek van games zit.

Dat de game vervolgens een enorm succes blijkt en kwalitatief ook uitstekend is, is natuurlijk een fantastische start voor Microsoft. De game zelf blijkt echter al een lange tijd in ontwikkeling te zijn geweest. Uit een recente livestream, waarbij game director John Johanas voorbij kwam, blijkt dat het idee voor de game in 2017 al gepitched werd.

Johanas kwam met Hi-Fi RUSH op de proppen nadat de ontwikkelaar The Evil Within 2 had afgerond. De ontwikkelaar was in eerste instantie wat huiverig, omdat hun expertise meer bij horror lag. Toch kreeg Johanas groen licht en hij heeft uiteindelijk de game kunnen maken waar hij altijd van gedroomd heeft.

De daadwerkelijke ontwikkeling is overigens ergens in de twee jaar na het pitchen van start gegaan. Een simpele rekensom maakt dat Hi-Fi RUSH dus pakweg een jaar of vier in ontwikkeling is geweest. Ook een leuk detail: de game was al in ontwikkeling voordat Microsoft Bethesda en dus Tango Gameworks overnam.

Hi-Fi Rush was John Johanas' dream game, he pitched the idea in 2017 after finishing work on The Evil Within 2.

The game was in the works even before Gamepass and the Microsoft acquisition! But it worked out very well in the end. pic.twitter.com/kj6wHulWLI

— Bring Peanut Butter (@Dreamboum) January 27, 2023