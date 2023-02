De Embracer Group nam vorig jaar mei verschillende ontwikkelaars van Square Enix over, in combinatie met een aantal bekende franchises. Eén daarvan was Tomb Raider. Het ziet er echter naar uit dat het bedrijf de IP alweer heeft verkocht.

Eind vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat het nieuwste deel in de Tomb Raider-reeks door Amazon zou worden uitgegeven. Dit was wat vreemd, aangezien de Embracer Group gemakkelijk zelf de game kan uitgeven. Nu lijkt dus de reden dat Amazon als uitgever dient voor de nieuwe Tomb Raider bekend te zijn.

Volgens bronnen van Fellowship of Fans heeft de multinational de Tomb Raider-franchise gekocht voor $600 miljoen. Amazon is volgens eerdere geruchten ook al bezig met een tv-serie rond de avonturen van Lara Croft én een nieuwe bioscoopfilm. Kortom, Amazon zet gelijk goed in op de reeks.

De vraag is echter of het klopt, want er is nog geen officiële aankondiging vanuit Embracer Group of Amazon gekomen. En indien zo, dan vist Square Enix behoorlijk achter het net. Die deed bijna alle Westerse bezittingen voor 300 miljoen dollar van de hand en alleen op Tomb Raider casht Embracer Group in deze situatie nu al het dubbele.