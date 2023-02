Rockstar Games werkt al enige tijd aan Grand Theft Auto VI, maar wanneer de game uitkomt is nog altijd onduidelijk. Volgens verwachtingen van uitgever Take-Two Interactive zal het nog wel even duren, want zij verwachten pas over een paar jaar een toename van inkomsten. Hoewel dat niet direct aan Grand Theft Auto VI te linken valt is het op z’n minst opmerkelijk.

Daarnaast hebben we natuurlijk de gelekte beelden nog, die een game lieten zien in een wel erg vroege staat. Dit deed eens te meer vermoeden dat de ontwikkelaar nog veel tijd nodig heeft. Interessant is echter dat dit nu enigszins tegen wordt gesproken door bekend Rockstar insider Tez2, die suggereert dat de ontwikkeling al in de polishing fase zit.

Dit baseert Tez2 op tags gekoppeld aan de gelekte video’s, dit onder de noemer ‘bankrelease’ en ‘beta’. Dit zou een definitie van de build zijn, waarbij de eerstgenoemde staat voor een versie die werkt naar een ‘feature complete’ editie. Oftewel, alle elementen, de user interface en meer zitten allemaal op hun plek. De ‘beta’ versie is min of meer hetzelfde, maar dan gericht op ‘content complete’.

Dit zou volgens Tez2 kunnen betekenen dat de basis is gelegd qua gameplay, features en elementen. Het volgende werk zou hem dan vooral zitten in het polijsten en dan niet in de zin van alleen bugs fixen en glitches wegwerken, maar het volledig naar behoren inkleuren van de game. Dus goede textures, context, enzovoort.

Hij krijgt hierbij bijval van Corey Webb, die ogenschijnlijk verstand van zaken heeft. Nu betekent dit echter niet dat de game klaar voor release is, want ook polijsten kan een hoop tijd kosten. Desalniettemin zou dit wel kunnen betekenen dat de ontwikkeling richting het einde gaat. Mogelijk dat we dit jaar dan nog een trailer mogen verwachten, al moeten we dit nieuws wel met een kilo zout nemen.