Een van de toevoegingen met de start van seizoen 2 in Call of Duty: Warzone 2.0 is een nieuwe map. Een kleinere map die gepaard gaat met de terugkeer van de Resurgence modus. Hoewel we nog even moeten wachten op de start van dit nieuwe seizoen, heeft Activision vandaag wel de map onthuld.

Het gaat om Ashika Island dat een Japanse achtergrond kent. Dit is terug te zien in de structuur van gebouwen en bijvoorbeeld de planten. Hoewel we nog geen totale plattegrond hebben, wordt er met een dripfeed nieuwe content gedeeld, waarmee we een beter beeld krijgen.

De belangrijkste punten op de map die tot dusver zijn aangekondigd:

Tsuki Castle

Town Center

Beach Club

Underground Waterway

Voor komende updates adviseren we je om dit account op Twitter in de gaten te houden.