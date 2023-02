Microsoft heeft aangekondigd dat ze meer dan 40 games zullen gaan verwijderen van de oude Xbox 360 Marketplace. De eerste titels zullen op 7 februari 2023 uit het aanbod gehaald worden en hieronder vallen diverse toch wel grote games, zoals Mass Effect en Assassin’s Creed delen.

Overigens betekent dit niet dat de games niet of nooit meer verkrijgbaar zijn, al deze games zijn gewoon beschikbaar via de Marketplace voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Althans, de titels die onder backwards compatibility vallen, dus het zal gewoon mogelijk zijn de games aan te schaffen en te spelen.

Ook eventuele extra content zal gewoon beschikbaar blijven voor de titels, maar daarvoor zul je dus de Marketplace op de meer moderne systemen moeten aanwenden.