De DualSense controller is reeds verkrijgbaar in een aantal standaard, maar ook wat meer excentrieke kleuren zoals Galactic Purple en Nova Pink. Sony voorziet de PlayStation 5 consoles ook in de bijbehorende faceplates, maar het ziet ernaar uit dat er nog meer kleuren onderweg zijn.

Een gebruiker op Reddit spotte namelijk via de garantiepagina twee nieuwe, nog niet bekende kleuren voor de DualSense controller: Metallic Gray en Metallic Red. Het gaat hier dus mogelijk niet alleen om nieuwe kleuren, maar zelfs om nieuwe materialen als faceplates. Het zou natuurlijk een onschuldig foutje kunnen betreffen, maar gezien de specificiteit van de benamingen, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Sony met een aankondiging op de proppen komt.

Heb jij nog toffe kleuren of thema’s in gedachten die je graag zou willen zien? Laat het ons weten in de comments!