Tijdens de recente Developer_Direct onthulde Bethesda – inmiddels eigendom van Microsoft – de releasedatum van Redfall. Op 2 mei mogen we gaan griezelen in het titulaire dorpje en de game zal tevens direct via Game Pass beschikbaar gesteld worden.

De nadruk ligt in Redfall op het spelen van de coöp-modus, maar het is ook mogelijk om de game als singleplayer titel te doorlopen. Er zit echter wel een klein addertje onder het gras: Redfall vereist namelijk te allen tijde een actieve internetverbinding. Bethesda heeft dit bevestigd middels een nieuwe FAQ-pagina op hun website.

Xbox Live Gold is alleen nodig als je coöp wilt spelen, maar je zult je console en/of pc hoe dan ook verbonden moeten houden met het internet. De uitgever geeft verder geen toelichting waarom dit precies nodig is. Daarbij zegt men dat een Bethesda.net account ook een vereiste is en ook hier zegt men niet waarom.

“Will playing Redfall require an online connection for single player as well as co-op?

A persistent online connection is required for single player and co-op.

Will playing Redfall require an Xbox Gold subscription?

Xbox Gold is only required to play co-op.

Will playing Redfall require a Bethesda.net account?

A Bethesda.net account is required.”