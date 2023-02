Er zijn slechts twee delen in de Dying Light-reeks verschenen, maar de verkoopaantallen van de serie zijn best indrukwekkend. Techland meldt namelijk dat er al meer dan 30 miljoen exemplaren van de games in de franchise zijn verscheept.

De eerste Dying Light kwam uit in 2015 en wist redelijk goed te scoren bij de pers. Techland bleef de jaren daarna de game ondersteunen met nieuwe content en verbeteringen aan de gameplay. Ook werd er een grote uitbreiding uitgebracht, genaamd The Following, die wederom goed in de smaak viel.

Vorig jaar februari verscheen het tweede deel van Dying Light. Dit vervolg borduurt verder op de formule van het eerste deel en viel wederom redelijk goed in de smaak bij de pers. Deze is ook al voorzien van een uitbreiding en later dit jaar zal de tweede verschijnen.

We weten nu dus dat er van deze games samen meer dan 30 miljoen exemplaren zijn verscheept. Techland liet jammer genoeg niet weten hoeveel games er van elk deel naar de winkels zijn vervoerd. De laatste keer dat de verkoopaantallen van Dying Light 2 bekend werden gemaakt was in april 2022. Toen stond de teller op meer dan 5 miljoen.