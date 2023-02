God of War: Ragnarök verscheen op 8 november 2022 en al na een week of twee werd duidelijk dat het een enorm succes is. Nu nog geen drie maanden later heeft Santa Monica Studio een update gegeven over de verkopen aan consumenten en het blijkt dat de game een duizelingwekkend aantal van 11 miljoen exemplaren bereikt heeft.

In nog geen drie maanden tijd dit aantal bereiken is ongekend voor de franchise en zelfs voor Sony, want hiermee is deze game tot op heden de snelst verkopende first-party game die Sony ooit heeft uitgebracht.

God of War: Ragnarök is verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Meer over de game lees je in onze review.