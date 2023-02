Recent werd duidelijk dat er een schadelijke exploit in Grand Theft Auto Online was opgedoken op de pc. Mensen zouden via de exploit op afstand statistieken kunnen aanpassen, waarmee onschuldige spelers in het vizier zouden kunnen komen van anti-cheat systemen met in het ergste geval een ban tot gevolg.

Rockstar Games erkende al snel dat er inderdaad iets niet helemaal goed ging en dat ze met een oplossing bezig waren. Via de Rockstar Support pagina leren we dat de ontwikkelaar het probleem heeft opgelost middels een verplichte update. De patch notes zijn als volgt: