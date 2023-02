Heb je genoten van Deliver Us The Moon, dan heb je waarschijnlijk uitgekeken naar Deliver Us Mars. De game ligt nu in de (digitale) winkels en zoals dat tegenwoordig hoort, is er een lanceringsvideo vrijgegeven.

KeokeN Interactive brengt alle ervaring die ze met Deliver Us The Moon hebben opgedaan naar Deliver Us Mars en vermenigvuldigd dat met twee. Het spel zal zowel audiovisueel als qua gameplay een grote sprong vooruit zijn. Een voorproefje van de graphics kan je in de onderstaande lanceringsvideo zien.