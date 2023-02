Wie maar geen genoegen kan krijgen van het jagen op gigantische monsters, kan zich binnenkort storten op Wild Hearts. De game haalt ongetwijfeld inspiratie bij de Monster Hunter-franchise, wat duidelijk wordt als we de beelden zien. Op 17 februari zal de game verschijnen en nu heeft het team wat meer informatie over de grafische opties gedeeld.

Tijdens een AMA op Reddit gaf executive producer Lewis Harry meer duidelijkheid over de twee grafische modi die beschikbaar zullen zijn. Op de PS5 en Xbox Series X kan je kiezen uit Performance of Quality. De Performance modus zal op 1080p en 60fps draaien terwijl de Quality modus draait op een 4K-resolutie met 30fps.

In dezelfde AMA werd ook bevestigd dat er geen microtransacties in de game zitten bij launch noch dat ze in de toekomst worden toegevoegd. Meer Kemono – de monsters in de game – zullen toegevoegd worden als onderdeel van toekomstige uitbreidingen. Er zijn 20 Kemono aanwezig bij launch. Alle toekomstige content zal ook volledig gratis zijn.