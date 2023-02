Na de succesvolle reboot van de Shadow Warrior-franchise in 2013, is Lo Wang niet meer weg te denken uit het boomer-shooter landschap. Met de release van Shadow Warrior 3 afgelopen jaar, schitterde versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S echter in afwezigheid. Daar komt zeer spoedig verandering in.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition verschijnt op 16 februari aanstaande met een survival modus, nieuwe arena’s en nieuwe wapen-skins. Gamers die de game al bezitten voor de PlayStation 4 of Xbox One, krijgen een gratis upgrade naar de versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Je checkt de trailer alvast hieronder.