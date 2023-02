Insomniac Games werkt momenteel aan Marvel’s Spider-Man 2, die later dit jaar moet verschijnen. Een andere titel waar aan gewerkt wordt is Marvel’s Wolverine, die naar verwachting pas echt in ontwikkeling gaat zodra het nieuwe avontuur van Peter Parker beschikbaar is. Zodoende hebben we ook nog geen releasedatum.

Volgens journalist Jeff Grubb zou Insomniac Games mikken op een release tegen eind 2024, maar het kan ook 2025 worden. Dit hangt een beetje af van hoe vlot de ontwikkeling gaat. Verder stelt hij dat de game niet volledig open wereld zal zijn, zoals wel het geval is met Spider-Man.

Daarnaast zou Insomniac proberen te voorkomen dat de game aanhaakt bij de X-Men films. Daarom zijn ze van plan om de game zich te laten afspelen voordat Wolverine zich bij de X-Men voegde. Wel zou het kunnen dat hij zich later in de game bij X-Men voegt, maar dat is nog afwachten.

Er bestaat overigens een kans dat de werelden van Spider-Man 2 en Wolverine op elkaar aansluiten en Grubb verwacht dat Wolverine een cameo of easter egg heeft in Spider-Man 2, ondanks dat de twee games behoorlijk verschillend zijn. Of het allemaal klopt is echter zoals gewoonlijk afwachten, want Insomniac heeft nog geen details bekendgemaakt.