De meest succesvolle series van Konami zijn eFootball en Metal Gear. De ontwikkelaar/uitgever heeft laten weten hoeveel exemplaren van alle games in elke franchise nu over de toonbank zijn gegaan.

Konami vertelt op hun website meer over het bedrijf en laat natuurlijk zien hoe goed en succesvol ze zijn. Ze halen daarom hun bekendste gameseries aan, die flink zijn verkocht. Zo wordt eFootball genoemd en van games in deze reeks zijn er inmiddels 112,5 miljoen exemplaren verkocht. Van de Metal Gear-reeks zijn ondertussen 59,3 miljoen stuks verkocht.

Als we de geruchten mogen geloven, komen er binnenkort remasters uit van Metal Gear Solid 1, 2 en 3. Tevens zou Metal Gear Solid 1 een gehele remake krijgen. Hopelijk krijgen we hier snel meer duidelijkheid over.