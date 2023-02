De drugsoorlogen in Los Santos zijn verre van voorbij en dit zorgt ook voor een toename in de vraag naar het product. Het is daarom geen gek idee om in te stappen als producent, iets wat momenteel wordt aangemoedigd via extra bonussen.

Mocht je Acid Lab Sell Missions spelen, dan levert je dat nu 1.5x GTA$ en RP op. Speel je Acid Lab Resupply Missions, dan krijg je zelfs het driedubbele. Geheel nieuw in deze tak van ondernemen? Dan kun je voordeliger opstarten gezien er een korting van kracht is.

Alle andere details van de GTA Online update van deze week hieronder op een rijtje.

Dubbele GTA$ en RP op Hasta La Vista

Het First Dose Event in Hard Modu eindigt op 8 februari: Voltooi een First Dose-missie in Hard Mode om de Green Fooliganz-livrei voor de MTL Brickade 6X6 te ontvangen Voltooi drie verschillende First Dose-missies in de harde modus om de Safari Ranger-livery voor de Överflöd Entity MT te ontvangen Voltooi alle 6 First Dose-missies in Hard Mode om een exclusieve Pump Shotgun-tint te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus in minder dan 10 minuten om de Speed Demon-livrei voor de Übermacht Cypher te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus zonder dood te gaan om de Kisama Drifter-livrei voor de Annis 300R te ontvangen



Verdubbel GTA$ op Taxi Job Tips en extra Taxi Bonussen: Gratis Downtown Cab Co. Shirt met reverskraag voor het bezit van een taxi Voltooi 1 succesvol tarief tijdens Taxi Work om GTA$100.000 te ontvangen Verdien GTA$20.000 met Taxi Work en ontvang een extra GTA$100.000 Extra GTA$100.000 bonus, gratis Mustard Vinyl en Mustard Vinyl Cut Jackets voor het verdienen van GTA$40.000 met Taxi Work



Alleen op PS5 en Xbox Series X|S

Gratis Manor Geo Track Pants voor het verdienen van GTA$20.000 van Taxi Work

Gratis Manor Geo Hat en Hoodie voor het verdienen van GTA$40.000 van Taxi Work

HSW-testrit: Übermacht Sentinel XS

De HSW-tijdrit van deze week is van Terminal naar Chiliad Mountain State Wilderness

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport: De Karin Everon (off-road), Ocelot Penetrator (Super), Gallivanter Baller ST (SUV), Declasse Tulip (Muscle, 30% korting) en Bravado Youga Classic (Van, 50% korting)

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de Invetero Coquette D10 (Sports) en de Grotti Turismo R (Super)

Lucky Wheel hoofdprijs: de Grotti Stinger GT

LS Car Meet Prize Ride: spelers die drie dagen op rij in de Top 5 eindigen in de LS Car Meet Series, verdienen de sleutels van een Declasse Lifeguard

LS Car Meet-testritten: de Pegassi Monroe (Sport), Sentinel Classic (Sport) en de Lampadati Tropos Rallye (Sport, 30% korting)

Mocht je een dezer dagen een MTL Brickade 6×6 aanschaffen, inclusief een Acid Lab-installatie, dan krijg je 30% korting. Daarnaast zijn de volgende voertuigen momenteel in de aanbieding:

MTL Brickade 6×6 (Service) – 30% korting

Bravado Youga Classic (Van) – 50% korting

Lampadati Tropos Rallye (Sport) – 30% korting

Declasse Tulip (Muscle) – 30% korting

Ook zijn verschillende wapens nog tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar:

Precisiegeweer – 50% korting

Wapens – 10% korting (20% korting voor GTA+ leden)

Throwables – 15% korting (30% korting voor GTA+ leden)

Armor – 20% korting (40% korting voor GTA+ leden)

Grenade Launcher – 40% korting (exclusief voor GTA+ leden)

Mocht je Prime Gaming koppelen aan je Rockstar Games Social Club-account, dan ontvang je een bonus van GTA$ 125K als je deze week speelt. Daarbij krijg je als extra tot 22 februari het Twilight Painted Rabbit masker.