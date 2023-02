Capcom is de marketing voor Resident Evil 4 sinds eind vorige maand langzaam aan het opvoeren. Er wordt dan ook steeds meer informatie over de game gedeeld en nu hebben zij in samenwerking met Game Informer een video beschikbaar gesteld met wederom nieuwe details. Deze video check je onderaan dit bericht.

Aangezien het om een remake van Resident Evil 4 gaat en niet om een remaster, kunnen de ontwikkelaars wat veranderingen doorvoeren. Sommige vertrouwde vijanden zien er nu dan ook anders uit dan je gewend bent. Capcom heeft zelfs ook een geheel nieuw monster in het leven geroepen: The Brute. Nog meer pas onthulde details over de game kan je hier lezen.