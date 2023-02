Met Alan Wake II heeft Remedy niet alleen het langverwachte vervolg op een geliefde horrorgame in de stijgijzers staan, maar ook het grootste project dat de ontwikkelaar ooit op zijn schouders genomen heeft. Dat blijkt uit een interview van GamesRadar met creative director Sam Lake. De man wilde nog niet veel prijsgeven over zijn nieuwste geesteskind, maar beweerde wel dat Alan Wake II een heel eigen kijk op survival horror biedt.

Alan Wake II is niet alleen het vervolg op Alan Wake, maar speelt zich ook in hetzelfde universum af als Remedy’s andere succestitel, Control. Wanneer een game zich binnen een breed fictief universum situeert, ontstaat al snel de angst dat nieuwkomers verloren zullen lopen tussen de referenties. Leken hoeven zich echter geen zorgen te maken. Sam Lake liet immers optekenen dat je de andere games niet per se gespeeld zult moeten hebben.

“When we were creating the concept for Alan Wake 2, it was very much on our mind that we wanted to create an experience that was welcoming to all – both new players who may not be familiar with Alan Wake or the Remedy Connected Universe and our fans, who have been on the journey with us and enjoyed earlier Remedy games. Of course, if you have played games in the Alan Wake franchise, Control, and the Control: AWE DLC – there will be many connections, pieces of lore, and familiar characters for you to discover.”