Een bestaande IP omzetten naar een ander medium is nooit evident. Kijk maar naar de vele ondermaatse films die hun inspiratie bij een videogame gingen halen… Je hebt andere middelen tot je beschikking en dient een nieuw publiek aan te spreken, maar moet tegelijk ook de bestaande fans zien tevreden te houden. Een huzarenstukje van jewelste.

The Last of Us op HBO lijkt deze evenwichtsoefening echter uitstekend onder de knie te hebben. De reeks behoudt de waarden en thema’s van de videogame, maar bouwt deze met allerlei toevoegingen verder uit, zodat de serie prima op zichzelf kan bestaan. Fans zijn tevreden, maar je hoeft de game niet gespeeld te hebben om van de reeks te genieten.

Amazon Prime en Sony Pictures TV Studios willen dit trucje binnenkort nog eens dunnetjes overdoen met hun God of War tv-serie. Katherine Pope van Sony liet dit optekenen in een interview met Deadline. Voor gamers moet de reeks een feest van herkenning worden, maar nieuwkomers zullen nooit het gevoel hebben iets te missen. Laat maar komen.

“I’m so impressed with what they’re already doing in terms of building out that world and expanding, keeping all the values of the game but also expanding it so that if you don’t know the game, it’s still going to be a really satisfying show on its own.”