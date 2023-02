Bandai Namco werkt al geruime tijd aan Tekken 8 en hoewel de release nog niet bekend is, is het goed mogelijk dat de game dit najaar verschijnt. In het kader van alle nieuwe features en mechanieken, heeft Bandai Namco een lange gameplay video uitgebracht. Deze video gaat over de duur van 37 minuten in op allerlei elementen van het vechtsysteem in de game.

Om een goede indruk hiervan te krijgen raden we je aan de video te bekijken. Daarnaast is er ook een trailer uitgebracht waarin Nina Williams centraal staat, wat ook gelijk een bevestiging is dat zij deel uitmaakt van het roster aan personages voor Tekken 8.