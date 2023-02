Sinds september vorig jaar wordt er gedacht dat Ubisoft+ naar de Xbox zal komen, aangezien er aanwijzingen opdoken. Tot op de dag van vandaag is de service niet op de consoles van Microsoft te vinden, maar de lancering lijkt nu toch echt aanstaande te zijn.

Vorige maand werd wederom geconcludeerd dat Ubisoft+ toch echt snel op Xbox beschikbaar zou worden gesteld, omdat titels die daaronder vielen in de database ook als gratis werden bestempeld. Nu is er nog meer bewijs dat Xbox-gamers binnenkort een abonnement kunnen nemen op de dienst van Ubisoft.

Sommige games in de Xbox OS zijn onderaan links voorzien van een icoon. Dat geeft bijvoorbeeld aan als het om een titel gaat die onder Game Pass valt of dat ze zijn geoptimaliseerd voor de Xbox Series X|S. Nu is er ook een U+ icoontje, wat duidt op Ubisoft+.

Het kan dus haast niet anders dan dat de service snel beschikbaar zal worden gesteld op de Xbox. Het desbetreffende icoontje kan je hieronder zien.