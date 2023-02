Vorig jaar kondigde EA Motive aan dat er een Iron Man-game op hun planning staat. Alhoewel we nog steeds niet zo heel veel over deze game te weten zijn gekomen, weten we nu wel dat het team actief begonnen is met werken aan de productie van de game.

Op Reddit sprak een lid van het EA Motive Team over de Dead Space Remake en over de verdere toekomst van de studio. Hij vermeldde hierbij dat er momenteel een team actief aan het werken is aan de genoemde Iron Man-game.

‘We have an amazing team at Motive that has started working on Iron Man and you you can rest assured that it’s in great hands!’

Veel info is het niet, maar hopelijk krijgen we in de komende maanden meer te horen over deze veelbelovende titel.