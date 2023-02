Hoewel Star Wars Jedi: Survivor iets langer op zich laat wachten gezien het recente uitstel, is de release alsnog relatief dichtbij. Met deze naderende release mogen we ook steeds meer nieuwe content verwachten en vandaag hebben we een video van 9 minuten, die nieuwe gameplay toont.

In deze video, die zich niet al te ver in de game afspeelt, zien we dat protagonist Cal terechtkomt op de planeet Koboh nadat een missie fout is gegaan. Zijn doel hier is om hulp te zoeken, zodat hij z’n schip kan repareren.

Star Wars Jedi: Survivor verschijnt op 28 april voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.