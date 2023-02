Forspoken was één van de eerste titels die voor de PlayStation 5 werd aangekondigd en het moest één van de games worden, waarvoor je de current-gen console van Sony zou aanschaffen. Het spel wist de hoge verwachtingen niet helemaal waar te maken, maar schotelt wel een aardige ervaring voor.

Er is nu een patch onderweg voor de tijdelijke console exclusive, die flink wat verbeteringen zal brengen. Director Takeshi Aramaki heeft via de officiële Twitterpagina van Forspoken laten weten dat zij druk in de weer zijn met een nieuwe update. Die zal onder andere de performance, graphics en playability van de game moeten verbeteren.

Aramaki meldt ook dat het team er alles aan zal doen om de speler de meest plezierige ervaring te geven. Wanneer de patch beschikbaar zal worden gesteld en wat deze precies doet en brengt, zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.