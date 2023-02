Naughty Dog begon vorige maand met het uitgeven van een documentaireserie over The Last of Us. Daarvan is nu het derde deel online verschenen en die vertelt meer over hoe de wereld tot stand is gekomen.

De wereld heeft er in The Last of Us flink van langs gekregen, maar Naughty Dog wilde er wel voor zorgen dat er wat lichtpuntjes te zien zijn. De beroemde giraffe scène in het eerste deel van de game is er daar één van. Door het slim omgaan met belichting kon de sfeer van de verschillende omgevingen goed worden weergegeven.

Wat er nog meer aan bod komt in het derde deel van deze documentaire, kan je hieronder bekijken. Heb je de vorige twee delen gemist, dan kan je die hier en hier terugzien.