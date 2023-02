De remake van Resident Evil 4 nadert met rasse schreden en als Capcoms vorige Resident Evil-games een indicatie zijn, wordt dit een titel om rekening mee te houden. Volgens AestheticGamer aka Dusk Golem – een insider op Twitter die regelmatig betrouwbaar nieuws over de Resident Evil-franchise lekt – kunnen we een trouwe heruitgave verwachten, al hoort er wel een ‘maar’ bij die uitspraak.

De man beweert eerst en vooral dat Capcom niets geschrapt heeft in de remake van Resident Evil 4. We hoeven dus niet bang te zijn dat enkele iconische onderdelen uit het origineel zullen sneuvelen, wat bij Resident Evil 3 tot afgrijzen van enkele fans wel het geval bleek. Dit betekent echter niet dat alles er hetzelfde zal uitzien. Capcom heeft bepaalde onderdelen van de klassieker immers grondig herwerkt.

Fans van het origineel zullen dus niets missen… maar verwacht niet dat de remake alles hetzelfde zal aanpakken als vroeger.

(1/3) Since I receive a lot of the same questions about Resident Evil 4 Remake over & over again, here’s a tweet I can just link when people ask.

Q: Is the remake faithful?

A: Yes, but there’s some parts that are greatly reimagined & changed.

Q: Is the Island in?

A: Yes.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 8, 2023