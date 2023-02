Met de release van Hogwarts Legacy vandaag is de volgende top game van 2023 een feit, zo wist de game onder andere bij ons een uitstekende score te behalen. Sony heeft de marketingrechten van de game, waardoor de weg ook openligt voor leuke samenwerkingen.

Dit zien we terug in de uitgave van een unieke DualSense controller, geheel in stijl van de game. Deze controller kent een gelimiteerde oplage en is enkel via PlayStation Direct verkrijgbaar – vanaf vandaag om 11:00 uur via pre-order. De controller wordt pas op 28 februari opgestuurd.

Het komt echter met een maar, vooralsnog is deze controller enkel verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is onduidelijk of de controller ook naar andere landen komt. Indien zo, dan lees je het hier.