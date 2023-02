Sony heeft recent aangegeven dat de PlayStation 5 nu een stuk beter verkrijgbaar moet zijn, wat ook daadwerkelijk te zien is. Zo is de PlayStation 5 bij diverse retailers nu op voorraad en Sony heeft zelfs de verwachting qua te verschepen aantallen naar boven bijgesteld.

Waar we het ook in terugzien zijn de verkopen van de console in Japan. De PlayStation 5 heeft daar vorige week namelijk z’n beste week gezien sinds de lancering van de console. In de eerste week dat de console beschikbaar kwam in Japan, werden er 118.085 units verkocht.

Nadien heeft het aantal verkochte PlayStation 5 consoles altijd lager gelegen. Vorige week piekte het naar 93.000 units, wat wel aangeeft dat de console als warme broodjes over de toonbank gaat.