Dat Activision dit jaar met iets nieuws in de Call of Duty-franchise komt is een feit, de vraag is alleen of het om een nieuwe game gaat of toch premium content voor Call of Duty: Modern Warfare 2. De uitgever zelf is hier niet heel concreet in en de geruchten komen onder andere van betrouwbaar journalist Jason Schreier.

Toch lijkt het steeds meer richting een nieuwe game te gaan, want Insider Gaming heeft weer gesproken met verschillende bronnen en die geven aan dat we dit jaar een gloednieuw deel mogen verwachten. Deze game zou in ontwikkeling zijn bij Sledgehammer Games en het was de bedoeling dat het extra content voor Modern Warfare 2 zou zijn.

Gaandeweg de ontwikkeling zou dit echter veranderd zijn, waaruit dus een nieuwe game is ontstaan. Sledgehammer Games is de leidende ontwikkelaar, maar de ontwikkeling krijgt ondersteuning van alle betrokken Call of Duty studio’s. Het deel zal ook hevig verbonden zijn aan de Modern Warfare-games, maar of het officieel deel drie genoemd wordt is niet bekend.

Dit is niet alles, want dezelfde website meldt ook dat er beta’s aan zitten te komen. Zo zal de eerste beta beschikbaar zijn van 6 tot 10 oktober, enkel op de PlayStation 4 en PlayStation 5. De tweede beta – voor alle platformen – zal van 12 tot 16 oktober plaatsvinden. De game zelf zou dan op 10 november moeten verschijnen. PlayStation gamers kunnen weer early access tot de campagne krijgen, vanaf 2 november.

Klinkt allemaal plausibel als we naar de afgelopen jaren kijken, maar we zullen een officiële aankondiging moeten afwachten voor meer zekerheid.