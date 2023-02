Vorig jaar september werd tijdens een State of Play-uitzending de game Pacific Drive aangekondigd. Er werd toen een trailer getoond, waarin ook wat gameplay beelden voorbij kwamen. Nu is er weer een nieuwe video beschikbaar gesteld, die alleen maar gameplay laat zien.

In Pacific Drive moet je zien te overleven in de Olympic Exclusion Zone. Om door dit gebied heen te komen heb je een stationwagen tot je beschikking. Deze kan je helemaal ombouwen tot het ultieme wapen op vier wielen. Hoe dit in zijn werk gaat kan je in de video onderaan dit bericht zien.

Pacific Drive zal uitkomen voor de PlayStation 5 en pc. Wanneer het spel zal verschijnen is echter nog niet bekend.