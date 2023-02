Voor pc-gamers is het altijd fijn om vooraf al te weten of een game te draaien is op de hardware die men ter beschikking heeft. Wo Long: Fallen Dynasty komt op 3 maart uit, maar de systeemeisen zijn nu al bekendgemaakt.

Om Wo Long: Fallen Dynasty op zijn laagste setting – 720p en 30frames per seconde – te kunnen spelen, heb je minimaal een Intel Core i5-8400 of AMD Ryzen 5 3400G in combinatie met een GeForce GTX 1650 4GB of Radeon RX 570 4GB nodig.

Wil je de game draaien op 1080p en 60fps, dan moet je pc zijn voorzien van een Intel Core i7-8700 of AMD Ryzen 5 3600XT. Als grafische kaart zal je dan ten minste een GeForce RTX 2060 6GB of Radeon RX 5700XT 8GB moeten hebben. Bezit je een Steam Deck, dan zal je het spel helaas niet kunnen spelen.

De volledige systeemeisen kan je hieronder bekijken: