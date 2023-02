Volgende maand kunnen we met de nieuwste game van Team Ninja aan de slag: Wo Long: Fallen Dynasty. De ontwikkelaar heeft nu een aantal technische gegevens van de consoleversies gedeeld, zodat we een beter overzicht hebben qua performance.

Wo Long: Fallen Dynasty op de PlayStation 5 en Xbox Series X zal twee grafische modi bevatten: Resolution en Performance. Met de eerstgenoemde zal het spel een dynamische resolutie kennen die tot 4K gaat met daarbij een framerate van 30fps. In Performance gaat de resolutie naar beneden, maar wordt de framerate opgehoogd naar 60fps. Voor de Xbox Series S geldt ook dat er twee grafische modi zijn. De performance modus zal ook de 60fps aantikken, alleen zal de resolutie modus tot 1440p gaan.

Koop je de nieuwste game van Team Ninja voor de PlayStation 4 Pro of Xbox One X, dan draait Wo Long: Fallen Dynasty op een dynamische resolutie die tot 4K gaat en de framerate heeft 30fps als doel. Heb je een ‘normale’ PS4 of een Xbox One, dan blijft het bij 1080p en 30fps. Voor beide geldt dat dit als doel wordt gesteld, het is dus niet zeker dat dit altijd wordt gehaald.

Wo Long: Fallen Dynasty zal op de current-gen consoles geen VRR ondersteunen en geen cross-platform play. Wel is het mogelijk om als Xbox One (X)-bezitter te spelen met iemand op de Xbox Series X. Hetzelfde is mogelijk tussen PlayStation-eigenaren. Als je de PS4- of Xbox One-versie koopt, heb je ook nog recht op een gratis ‘next-gen upgrade’.