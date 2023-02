Gezien Valentijnsdag niet lang meer op zich laat wachten, heeft Rockstar Games een extra beloning toegekend aan de Till Death Do Us Part activiteit in GTA Online. Bij succesvolle deelname krijg je drie keer zoveel GTA$ en RP.

Tevens krijgt iedereen die momenteel inlogt als extra, gratis een Valentine’s Blazer en Heartbreak Pendant. Alle andere details van de wekelijkse update zijn als volgt:

Nieuw voertuig: De Classique Broadway

Gratis Classique Broadway Downtown Cab Co. livery als je 50 klanten naar hun bestemming brengt in Taxi Work

Tik de gloednieuwe Classique Broadway uiterlijk 15 februari op de kop voor een gratis Los Santos Lovers livery

Gratis wapen: Gusenberg Sweeper

Gun Van-arsenaal van deze week: Gusenberg Sweeper, Marksman-pistool, shotgun met afgezaagde loop, railgun, Widowmaker (30% korting voor GTA+-leden), compacte granaatwerper (30% korting), molotovcocktails, kleefbommen, pijpbommen, mes (trippy mes-skin voor GTA+-leden) en honkbalknuppel (trippy honkbalknuppelskin voor GTA+-leden)

Nieuwe kleding: onder meer denim jassen, truckerspetten, canvasschoenen en designerjeans

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Edition testrit:De Pfister Astron Custom

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Meer kans op diamanten in de kluis tijdens de Diamond Casino Heist

1,5x GTA$ en RP voor het volbrengen van Payphone Hits

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom:De nieuwe Classique Broadway (musclecar), Albany Roosevelt Valor (klassieke sportwagen, 35% korting), Överflöd Entity MT (supercar, 25% korting), Übermacht Zion Classic (klassieke sportwagen) en Vapid Peyote Gasser (musclecar, 35% korting)

Te zien in de Luxury Autos Showroom: De Dewbauchee JB 700W (klassieke sportwagen) en Declasse Mamba (klassieke sportwagen)

LS Car Meet-testritten:De Emperor Vectre, Vapid Dominator ASP en Annis Remus

Te winnen in de LS Car Meet:Win twee dagen op rij een Pursuit Race en verdien een gratis Obey 8F Drafter

Lucky Wheel-hoofdprijs:De Albany Roosevelt

Mocht je je willen wagen aan de klus om de edelstenen van The Diamond binnen te halen, dan dien je eerst een Arcade op te zetten om van daaruit je activiteiten te organiseren. Momenteel profiteer je van een korting van 35% op de Arcades, upgrades en bijbehorende modificaties. De Arcade Game Cabinets zijn tegen 50% korting verkrijgbaar.

Mocht je nieuwe kleding willen hebben, alle colbertjes en jurken uit de Be My Valentine update zijn tegen 50% korting aan te schaffen. Qua voertuigen zijn momenteel de volgende in de aanbieding:

Albany Roosevelt Valor (Sports Classic) – 35% korting

Vapid Peyote Gasser (Muscle) – 35% korting

Överflöd Entity MT (Super) – 25% korting

Als onderdeel van de Chinese Nieuwjaarsvieringen ontvangen spelers die voor 22 februari verbinding maken met Prime Gaming, binnen 10 dagen na het inloggen het Twilight Painted Rabbit-masker om het Jaar van het Konijn in stijl in te luiden.