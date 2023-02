Eén van dé grootste games die Microsoft dit jaar op de planning heeft staan, is ongetwijfeld Starfield. Deze gigantische scifi RPG van Bethesda zou normaal gezien in de eerste helft van 2023 moeten verschijnen, maar een concrete releasedatum ontbreekt nog. Journalist Jez Corden lijkt echter meer te weten.

Hij sprak over Starfield in een aflevering van de Xbox Two podcast en liet weten dat (volgens de info die hij gekregen heeft) Starfield in juni uit zou moeten komen.

‘I’m of the opinion that Starfield is going to drop in June. I think Starfield’s gonna drop in June. Even though I’ve got a bet that it gets delayed beyond June, the latest information I’ve got suggests June to me.’