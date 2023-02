Death Stranding 2 is vooralsnog in ondoordringbare nevelen gehuld en heeft ook nog geen releasedatum. De game werd een tijdje geleden aangekondigd met naast gevestigde waarden als Norman Reedus en Lea Seydoux ook Elle Fanning in de cast. De eerste foto’s van de sequel zinspeelden zelfs erg direct op het vraagstuk wat voor rol Fanning precies op zich zou nemen. Intrigerend, toch?

Nu blijkt dat de actrice zelfs zo belangrijk was voor Kojima’s plannen dat hij een deel van het script op haar lijf geschreven heeft. In die mate zelfs dat hij bang was dat ze neen zou zeggen; in dat geval had hij namelijk scènes moeten weggooien en een groot deel van het script moeten herschrijven. Gelukkig voor Kojima (en ons?) zag Fanning een avontuur in het Death Stranding universum wel zitten.

“I really can’t share much, but she’s a very, very important character. And yes, I created the character with Elle in mind. So I was worried about her saying no to the offer. […] I would have had to throw out the scenes that I had written, since she plays a major role.”