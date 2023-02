De vorige generatie consoles staat tot op heden nog aardig in de spotlights vanwege de ietwat valse start van de huidige generatie. Zodoende worden er nog behoorlijk wat titels cross-gen uitgebracht, maar dat zal voor het aankomende Star Wars Jedi: Survivor niet gelden. Diens voorganger – Fallen Order – verscheen natuurlijk wel voor de PlayStation 4 en Xbox One en Respawn Entertainment heeft nu tekst en uitleg gegeven.

Het mag geen verrassing zijn, maar de Amerikaanse studio vertelt in gesprek met PLAY Magazine (via MP1st) dat de PlayStation 4 en Xbox One het op technisch gebied simpelweg niet meer bij konden benen. Respawn wilde namelijk voor hun nieuwste game grotere, meer gedetailleerde maps maken met daarin ook meer NPC’s en over het gehele spectrum meer grafische toeters en bellen. Dat zijn zaken waar de vorige platforms tekortschoten en zodoende heeft men besloten om alleen de current-gen platforms mee te nemen.

“Bottom line, we learned quickly that we could take advantage of the faster processors, larger/faster memory, better loading times, etc., to create much larger maps, with more detail, greater density, broader enemy/NPC variety, and overall fidelity. This new generation allowed us to do exactly that, and I believe it translates to a true new-gen experience in the Star Wars universe.”