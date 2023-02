Er zijn dit jaar al meerdere trailers vrijgegeven van Wild Hearts, waarin er meer van de game werd getoond. Zodoende hebben we een goed beeld bij het geheel gekregen en nu is er weer een nieuwe video verschenen die je meer over het verhaal vertelt. Deze trailer check je onderaan dit bericht.

Vrijdag kan je al aan de slag met Wild Hearts, dus het is niet zo gek dat de game zo vaak terugkomt met trailers momenteel. De nieuwe video vertelt je dus meer over het verhaal zelf en laat zien wat voor spektakel je mag verwachten.

Wild Hearts komt op 17 februari 2023 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.