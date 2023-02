Ontwikkelaar Bloober Team is bekend van The Medium, Observer en natuurlijk Layers of Fear. In die laatstgenoemde franchise wordt momenteel aan een nieuw deel gewerkt en de ontwikkelaar is tevens bezig met de Silent Hill 2 Remake.

Eerder gaf Bloober Team al te kennen dat ze nog meer projecten in ontwikkeling hadden en één is nu ‘aangekondigd’. Het gaat hier om Project M, maar dit is momenteel de werknaam dus het is aannemelijk dat dit nog wordt aangepast zodra de release dichterbij komt.

Via Twitter laat Bloober Team weten dat ze de ontwikkeling van deze game nu officieel hebben gestart. Hoewel, ze zijn niet zelf actief met de game bezig, hiervoor hebben ze Draw Distance ingeschakeld, een ontwikkelaar bekend van Serial Cleaners.

Bloober Team heeft een jaar pre-productie werk verricht en geeft het project nu uit handen aan de genoemde ontwikkelaar. Het zal dus nog wel even duren vooraleer we er meer over gaan zien en horen.