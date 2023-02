Tom Clancy’s The Division mag een succes genoemd worden, want zowel de eerste als de tweede game hebben het uitstekend gedaan. Sterker nog, de tweede game is nog springlevend gezien er regelmatig nieuwe seizoenen van start gaan, hoewel dat momenteel ietwat moeilijk ligt vanwege wat problemen.

Toch is het na een aantal jaar stilaan tijd om verder te kijken, maar liefhebbers van The Division 2 zullen het vooralsnog met deze game moeten doen. Volgens bronnen van Insider Gaming zou Ubisoft momenteel geen plannen hebben om een derde game te ontwikkelen.

Hoewel een derde deel ogenschijnlijk nog lang op zich laat wachten, wordt er wel aan The Division Heartland gewerkt. Dit is een free-to-play spin-off in hetzelfde universum. Wanneer deze game uitkomt is nog niet bekend.