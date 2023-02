Later dit jaar brengt Round8 Studio de soulsborne take op Pinokkio uit: Lies of P. We hebben er inmiddels het nodige van gezien en we kunnen geen genoeg krijgen van deze titel, daarom delen we ook graag de nieuwste trailer weer met jullie.

In deze trailer krijgen we de nodige omgevingen te zien en ook de combat komt veelvuldig voorbij. Het geeft wederom een goede indruk van wat je van deze game mag verwachten, dus druk hieronder zeker even op play en geniet!

De game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een specifieke releasedatum is nog niet bekend.