Er is weer een nieuwe titel toegevoegd aan de bibliotheek van PlayStation Plus Premium game trials. Het gaat ditmaal om God of War: Ragnarök, die absoluut de moeite waard is zoals je in onze review kunt lezen.

Heb je een abonnement op PlayStation Plus Premium, dan kan je het nieuwe avontuur van Kratos en Atreus drie uur lang spelen. Besluit je de game daarna aan te schaffen, dan kan je je savegame van de trial gewoon weer gebruiken.

Andere titels die deze maand als game trails beschikbaar zijn gesteld, zijn Tactics Ogre Reborn en Persona 5 Royal.