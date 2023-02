Eén van de huidige games die zeer populair is, is natuurlijk het recent verschenen Hogwarts Legacy. Mundfish heeft deze game op de hak genomen in een nieuwe video in het teken van de aanstaande Atomic Heart release. De video is zeker even het checken waard, wat je onderaan dit bericht doet.

De ontwikkelaar laat met de nieuwe trailer zien dat je met ‘kinderlijke’ magie het niet gaat redden in Atomic Heart. Om in de wereld van deze game te overleven heb je grof geschut nodig, wat natuurlijk ook even wordt gedemonstreerd.